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Петербуржец ограбил квартиру на Рубинштейна на 210 тыс. рублей, забрав ноутбук, часы и украшения

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Подозреваемым оказался 23-летний мужчина.

Правоохранители задержали подозреваемого в краже из квартиры. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 2 мая в полицию обратилась 27-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный, отжав стеклопакет, проник в ее жилье на улице Рубинштейна и похитил оттуда ноутбук, часы и ювелирные украшения. Сумма ущерба составила 210 тыс. рублей. 

Вечером 21 мая на Невском проспекте по подозрению в совершении этого преступления поймали 23-летнего мужчину.

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанет мужчина, похитивший из цветочного на проспекте Культуры два букета хризантем. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: кража, улица рубинштейна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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