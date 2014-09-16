Похитивший два букета цветов из магазина на проспекте Культуры предстанет перед судом

Один букет грабитель подарил возлюбленной, часть цветов – маме, а оставшиеся раздал незнакомкам на улице.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего рецидивиста. Ему вменяют ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину), рассказали 23 мая в надзорном ведомстве.

Утром 7 мая обвиняемый похитил из цветочного магазина на проспекте Культуры два букета из 39 хризантем. Мужчина, игнорируя требования продавца, выбежал из павильона, прихватив цветы. Сумма ущерба составила порядка 14 тыс. рублей. Один букет грабитель подарил возлюбленной, часть цветов – маме, а оставшиеся раздал незнакомкам на улице.

Кроме того, в ходе следствия установлена причастность обвиняемого к хищению велосипеда из подъезда дома на проспекте Просвещения. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: в Коммунаре рецидивиста заподозрили в краже велосипеда из парадной.

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