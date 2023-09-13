Когда увидел цены на цветы: неизвестный украл несколько букетов хризантем на проспекте Культуры и убежал

В магазине ведется видеонаблюдение, записи просматриваются.

Неизвестный ограбил магазин цветов на севере Петербурга. Он схватил несколько букетов, которые стояли у входа, отметили в "Оперативном прикрытии".

В цветочный магазин в доме 7 на проспекте Культуры 7 марта в 07:20 влетел неизвестный. Точнее, в сам магазин он даже не входил, а схватил несколько букетов хризантем, которые стояли у входа, и убежал.

В магазине ведется видеонаблюдение, записи просматриваются.

Ранее мы рассказывали, что цены на цветы в Петербурге перед 8 Марта выросли на 10%.

Фото: unsplash (Yoksel Zok)