Когда увидел цены на цветы: неизвестный украл несколько букетов хризантем на проспекте Культуры и убежал

Неизвестный ограбил магазин цветов на севере Петербурга. Он схватил несколько букетов, которые стояли у входа, отметили в "Оперативном прикрытии".
В цветочный магазин в доме 7 на проспекте Культуры 7 марта в 07:20 влетел неизвестный. Точнее, в сам магазин он даже не входил, а схватил несколько букетов хризантем, которые стояли у входа, и убежал.
В магазине ведется видеонаблюдение, записи просматриваются.
Ранее мы рассказывали, что цены на цветы в Петербурге перед 8 Марта выросли на 10%.
Фото: unsplash (Yoksel Zok)
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