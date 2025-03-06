Цены на цветы в Петербурге перед 8 Марта выросли на 10%

Голландские тюльпаны в закупке обходятся в 44-62 рубля за штуку, краснодарские стоят 130-150 рублей.

В преддверии Международного женского дня стоимость цветов в Санкт-Петербурге увеличилась в среднем на 10%. По данным участников рынка, рост цен связан с подорожанием закупочной стоимости на 30-40% по сравнению с прошлым годом. Это обусловлено изменениями в налоговой системе и увеличением стоимости энергоресурсов. Об этом рассказал "Деловой Петербург".

С 1 января 2025 года малые предприятия, включая цветочные магазины, начали уплачивать НДС в размере 5-7%, а налог на прибыль для крупных производителей вырос с 20 до 25%. Дополнительное влияние оказывают колебания курсов валют, из-за которых поставщики традиционно повышают стоимость перед праздниками.

Несмотря на то что на российском рынке цветочной продукции значительную долю занимают импортные товары (более 80%), даже отечественные цветы заметно подорожали. Так, кустовые розы из Мордовии в закупке сейчас стоят около 300 рублей за штуку. Голландские тюльпаны в закупке обходятся в 44-62 рубля за штуку, краснодарские стоят 130-150 рублей.

Петербуржцы, как и в предыдущие годы, отдают предпочтение сезонным цветам. Наибольшим спросом пользуются тюльпаны, красные и пионовидные розы. В 2025 году также ожидается высокая популярность мимозы, нарциссов и гиацинтов.

Средний чек на покупку цветов в феврале 2025 года составил 3865 рублей, что на 17% превышает показатели прошлого года. Основной пик заказов традиционно приходится на 5-7 марта.

В Ленобласти к 8 Марта вырастили более 3 млн роз и тюльпанов.

Фото: Piter.tv