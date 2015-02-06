  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге будут судить водителя без прав, который предложил взятку 10 тыс. рублей
Сегодня, 14:49
93
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге будут судить водителя без прав, который предложил взятку 10 тыс. рублей

0 0

Мужчине вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мигранта. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество), сообщили 15 октября в надзорном ведомстве. 

Сотрудники Госавтоинспекции остановили фигуранта на машине Hyundai Solaris для проверки документов, однако у мужчины их не оказалось. Пока полицейские составляли протокол, обвиняемый, сидя в патрульном автомобиле, предложил должностному лицу взятку в размере 10 тыс. рублей. После этого его задержали. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Комендантском проспекте пьяный водитель Ford протаранил три машины. 

Фото: Piter.TV 

Теги: взятка, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии