В Петербурге будут судить водителя без прав, который предложил взятку 10 тыс. рублей

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мигранта. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество), сообщили 15 октября в надзорном ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили фигуранта на машине Hyundai Solaris для проверки документов, однако у мужчины их не оказалось. Пока полицейские составляли протокол, обвиняемый, сидя в патрульном автомобиле, предложил должностному лицу взятку в размере 10 тыс. рублей. После этого его задержали.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV