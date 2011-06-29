Осуждены похитители ценных книг и картин из квартиры на Дрезденской улице

Действия мужчин пресекли полицейские, их задержали на месте.

Прокуратура Выборгского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей. Одному из них вменяют ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ, второму – ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 164 УК РФ, сообщили в надзорном ведомстве 28 февраля.

Суд установил, что в июне 2022 года злоумышленники проникли квартиру дома 20 по Дрезденской улице, откуда пытались похитить книги и картины, которые имеют особую историческую, художественную и культурную ценность. Общая стоимость объектов – более 12 млн рублей. Еще подсудимые хотели забрать иное имущество на сумму свыше 1,9 млн рублей. Действия мужчин пресекли полицейские, их задержали на месте.

Суд назначил каждому наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и со штрафом в размере 200 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что из машины бывшего замгендиректора "Ленэнерго" украли сумку с 65 млн рублей на Смольной набережной.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга