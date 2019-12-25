В Выборгском районе Ленобласти двое иностранцев пытались незаконно пересечь границу

Они хотели таким образом попасть в Финляндию.

Пограничники на территории Ленинградской области задержали двух иностранцев, которые пытались пересечь государственную границу Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Выборгском районе Ленинградской области сотрудниками Пограничного управления задержаны два иностранца, которые пытались незаконно пересечь границу из России в Финляндию. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 УК РФ "Покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору".

Решением Выборгского городского суда иностранцы заключены под стражу.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области