Напавшая на женщину с ножом в Сестрорецке пряталась от полицейских в диване

Здоровью потерпевшей был причинен тяжкий вред.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины 37 лет, которой вменяют п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ. По версии следствия, в июне 2022 года в общежитии в Сестрорецке она избила знакомую в ходе конфликта, а также ударила ее ножом и скрылась. Здоровью потерпевшей был причинен тяжкий вред, сообщили в надзорном ведомстве 17 декабря.

Орудие преступления обвиняемая выбросила в окно, однако нож со следами крови все равно нашли и изъяли. Осенью этого года полиция прибыла в квартиру, где могла находиться женщина. Долгое время дверь не открывали, позже вышла мать. При обыске фигурантку обнаружили в диване.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что подростка отправили в СИЗО после нападения на учительницу в Петербурге.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга