Петербурженка подозревает бывшего сожителя в сексуальном насилии над ее дочерью

Приняты меры к розыску и задержанию подозреваемого.

Петербурженка подозревает бывшего сожителя в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 29 апреля обратилась И., которая сообщила, что в период с февраля 2020 по март 2021 в квартире доме по улице Пионерстроя бывший сожитель Б. совершал насильственные действия сексуального характера отношении ее 12-летней дочери.

Приняты меры к розыску и задержанию подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в заброшенном доме на Пулковском шоссе бомж совратил школьницу.

Фото: Piter.tv