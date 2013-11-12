В Петербурге ищут мужчину, который надругался над 17-летней девушкой в квартире на Северном проспекте

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На севере Петербурга ищут мужчину, который заманил к себе в гости несовершеннолетнюю и изнасиловал её. Об этом стало известно "Оперативному прикрытию".

В полицию Выборгского района обратилась 17-летняя петербурженка. Девушка рассказала, что 14 марта в мессенджере познакомилась с молодым человеком, который пригласил её в гости в квартиру на Северном проспекте. Там малознакомый, который представился Александром, изнасиловал её.

Личность подозреваемого уже установлена, ему 24 года. Его разыскивают полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv