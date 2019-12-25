В заброшенном доме на Пулковском шоссе бомж совратил школьницу

Также они вступили в половое сношение в доме №9 по Среднерогатской улице.

В Петербурге 20-летнего молодого человека подозревают в половом сношении с 13-летней школьницей. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 29 апреля обратилась мама девочки, которая рассказала, что 28 апреля в период с 00:15 до 01:00 в заброшенном доме 32 корпус 2 по Пулковскому шоссе, а также в доме 9 по Среднерогатской улице 20-летний С. (БОМЖ) совершил половое сношение с её 13-летней дочерью С.

С. состоит на учёте в ОДН. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

В начале апреля петербуржец признался, что вступал в половые сношения с юношами 14 и 16 лет.

Фото: Piter.tv