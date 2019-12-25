Петербуржец признался, что вступал в половые сношения с юношами 14 и 16 лет

До этого он 10 лет провел в колонии за развратные и насильственные действия сексуального характера.

Петербуржец, задержанный в декабре 2020 года, сознался в том, что он вступал в половые сношения с несовершеннолетними юношами. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В декабре прошлого года 37-летнего К. задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 134 УК РФ Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

В понедельник, 5 апреля, от подозреваемого поступили явки с повинной. Он рассказал, что в августе 2020 года в социальной сети "ВКонтакте" он познакомился с молодым человеком по имени "Максим". Спустя 2 дня он на своем автомобиле Nissan X-Trail приехал в Кингисепп, где в салоне машины по обоюдному согласию совершил половое сношение с 16-летним юноше. Возбуждено уголовное дело по ст. 134 ч. 2 УК РФ (Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

Также К. сообщил, что в середине октября 2020 года в социальной сети "ВКонтакте" он познакомился с молодым человеком по имени "Илья". Спустя неделю, в дневное время он приехал в Сясьстрой, где в салоне автомобиля по обоюдному согласию совершил половое сношение и развратные действия в отношении 14-летнего юноши. Возбуждено уголовное дело по ст. 134 ч. 2, 135 ч. 1 УК РФ (Развратные действия).

Подозреваемый по-прежнему содержится в СИЗО № 1 СПб. В 2010 году он был осужден на 10 лет за развратные и насильственные действия сексуального характера.

Ранее в Ленобласти мужчина совратил 7-летнюю девочку. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv