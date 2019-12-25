В Ленобласти мужчина совратил 7-летнюю девочку

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

В поселке Ленинградской области мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней девочки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 4 апреля обратилась мама пострадавшей. Она рассказала, что 04 апреля около 13:00 в квартире дома 67 по улице Ленина (поселок Первомайское) 34-летний С. совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 7-летней дочери.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело.

В марте в общежитии Сестрорецка молодой человек пытался изнасиловать школьницу.

Фото: Piter.tv