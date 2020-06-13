Стало известно, на какой день пришелся пик заболеваемости коронавирусом в России

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, пик пандемии страна прошла месяц назад.

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией пришелся в России на 11 мая. Именно этого числа россияне официально начали выходить из периода нерабочих дней. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Также Голикова заявила о существенном сокращении темпа ежесуточного прироста новых инфицированных. С конца марта по сегодняшний день он снизился в 16 раз.

По словам Голиковой, пандемия начала набирать обороты в России 17 марта.

Ранее в Минздраве предупредили россиян об отмене отпуска из-за ситуации с коронавирусом.

Видео: Youtube/Valdai Club