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В Минздраве предупредили россиян об отмене отпуска из-за ситуации с коронавирусом

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Министр здравоохранения России отметил, что нельзя гарантировать полную безопасность от "ковида" в конкретном месте.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что, планируя летний отдых, жители страны должны учитывать быстрые изменения в планах из-за ситуации с COVID-19.

"Мы должны быть готовы, в том числе поменять свои планы, если это будет касаться лично нашего здоровья или ситуации в том месте, куда мы планируем наш визит", — отметил Мурашко в эфире канала "Россия 24".

Министр добавил, что Минздрав готовится к осенне-зимнему сезону и вакцинации против гриппа.

Ранее Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса.

Видео: government.ru

 

Теги: коронавирус, мурашко, отдых, отпуск
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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