В Минздраве предупредили россиян об отмене отпуска из-за ситуации с коронавирусом

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что, планируя летний отдых, жители страны должны учитывать быстрые изменения в планах из-за ситуации с COVID-19.

"Мы должны быть готовы, в том числе поменять свои планы, если это будет касаться лично нашего здоровья или ситуации в том месте, куда мы планируем наш визит", — отметил Мурашко в эфире канала "Россия 24".