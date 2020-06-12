  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:02
139
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса

0 0

В качестве доказательства он привел зарубежный опыт.

В пятницу,12 июня, стало известно о том, что жара не снижает активность коронавируса. Об этом заявил Министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Мурашко в качестве примера привел опыт зарубежных стран. Он отметил, что во многих странах, где держится в летний период высокая температура, не снижается распространение коронавируса.

По его словам, вторая волна COVID-19 прогнозируется к осени. Предполагается, что она будет связана с повторными завозом вируса в страну или с природно-климатическими факторами. 

Ранее мы сообщали о том, что названы признаки второй волны коронавируса.

Видео:БИЗНЕС Online/YouTube

Теги: мурашко, новости россии
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии