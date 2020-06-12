Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса

В качестве доказательства он привел зарубежный опыт.

В пятницу,12 июня, стало известно о том, что жара не снижает активность коронавируса. Об этом заявил Министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Мурашко в качестве примера привел опыт зарубежных стран. Он отметил, что во многих странах, где держится в летний период высокая температура, не снижается распространение коронавируса.

По его словам, вторая волна COVID-19 прогнозируется к осени. Предполагается, что она будет связана с повторными завозом вируса в страну или с природно-климатическими факторами.

Ранее мы сообщали о том, что названы признаки второй волны коронавируса.

Видео:БИЗНЕС Online/YouTube