После окончания пандемии коронавируса, его поведение станет сезонным.

Названы признаки второй волны коронавируса. О них рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев. Об этом пишут "РИА Новости".

Он напомнил, что COVID-19, как и грипп, считается пневмотропным — то есть вирусом, который поражает верхние дыхательные пути. Из-за этого Зуев считает, что после окончания пандемии коронавируса, его поведение станет сезонным - как это произошло с гриппом.

Мы просто забыли, что грипп у нас приходит дважды в году: ранней весной и поздней осенью. Виктор Зуев, вирусолог

По его словам, к гриппу поздней осенью прибавится ещё и новая коронавирусная инфекция, а в июле, августе и сентябре люди будут про него забывать. Зуев подчеркнул, что хоть COVID-19 и считается более заразным, со временем он имеет свойство ослабевать.

Ранее мы писали, что учёные прогнозируют завершение эпидемии COVID-19 в России к концу июля.

Видео: YouTube / WHO Regional Office for Europe