В Москве конец эпидемии прогнозируется в конце июня — начале июля.

Учёные прогнозируют завершение эпидемии COVID-19 в России к концу июля. Об этом говорится в докладе Российского химико-технологического университета имени Менделеева, составленном на основании математического моделирования. Он опубликован на сайте университета.

Подчёркивается, что к концу июля в стране будет около 524 тысяч человек, больных новой коронавирусной инфекцией. Однако исследователи не исключают дальнейших волн эпидемии и отмечают — чтобы они были короткими, граждане должны соблюдать меры предосторожности.

В Москве при этом, по расчётам учёных, конец эпидемии прогнозируется в конце июня — начале июля. В столице к этому моменту будет порядка 201 тысячи заражённых.

Специалисты университета Менделеева подчёркивают, что в регионах страны ещё есть коронавирусные очаги, поэтому распространение эпидемии не закончилось. Поскольку границы между регионами не закрыты, отмечают исследователи, то в городах может расти заболеваемость из-за миграции граждан.

Ранее была названа наименее уязвимая к коронавирусу группа крови.

Видео: government.ru