Наименьшая уязвимость характерна как для положительного, так и для отрицательного резус-фактора.

Названа наименее уязвимая к коронавирусу группа крови. Исследование провели специалисты калифорнийской компании 23andMe. Они занимаются расшифровкой генома COVID-19.

Они пришли к выводу, что меньше всего уязвимы перед новой коронавирусной инфекцией люди с первой группой крови. Учёные проанализировали 750 тысяч клиентов. 10 тысяч их них была заражена коронавирусом. Выяснилось, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19 — с поправкой на пол, возраст и вес.

Отмечается, что наименьшая уязвимость характерна как для положительного, так и для отрицательного резус-фактора.

Ранее в ВОЗ назвали период максимальной "заразности" коронавируса.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE