В Петроградском районе начались работы по обустройству зоны платной парковки

В Петроградском районе начинаются работы по обустройству зоны платной парковки. Об этом рассказали в Комитете по транспорту.
К 1 июля там появятся:
– 80 паркоматов;
– более 1138 информационных табличек;
– синяя разметка вдоль улично-дорожной сети;
– новые дорожные знаки.
Работы по монтажу и установке паркоматов/табличек будут проведены Городским центром по управлению парковками. Нанесение разметки и установку дорожных знаков осуществит Дирекция по организации дорожного движения Петербурга.
Для удобства автовладельцев местоположение паркоматов будет отображено на интерактивной карте сайта парковочного пространства Петербурга.
Напомним, зона платной парковки в Петроградском районе заработает с 1 июля 2023 года (за исключением территории Крестовского острова, там зона платной парковки появится 1 ноября). Платное парковочное пространство будет размещено на 141 улице, где планируется обустроить более 10 тысяч машиномест, из них мест более 900 мест – для инвалидов.
Жители района смогут оформить льготное парковочное разрешение стоимостью 1800 рублей в год. Оно будет действовать в границах всего района проживания граждан. Подать документы на оформление можно с 1 мая.
Фото: Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга; Комитет по транспорту
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