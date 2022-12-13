В Петроградском районе начались работы по обустройству зоны платной парковки

Напомним, зона платной парковки в Петроградском районе заработает с 1 июля 2023 года.

В Петроградском районе начинаются работы по обустройству зоны платной парковки. Об этом рассказали в Комитете по транспорту.

К 1 июля там появятся:

– 80 паркоматов;

– более 1138 информационных табличек;

– синяя разметка вдоль улично-дорожной сети;

– новые дорожные знаки.

Работы по монтажу и установке паркоматов/табличек будут проведены Городским центром по управлению парковками. Нанесение разметки и установку дорожных знаков осуществит Дирекция по организации дорожного движения Петербурга.

Для удобства автовладельцев местоположение паркоматов будет отображено на интерактивной карте сайта парковочного пространства Петербурга.

Напомним, зона платной парковки в Петроградском районе заработает с 1 июля 2023 года (за исключением территории Крестовского острова, там зона платной парковки появится 1 ноября). Платное парковочное пространство будет размещено на 141 улице, где планируется обустроить более 10 тысяч машиномест, из них мест более 900 мест – для инвалидов.

Жители района смогут оформить льготное парковочное разрешение стоимостью 1800 рублей в год. Оно будет действовать в границах всего района проживания граждан. Подать документы на оформление можно с 1 мая.

Фото: Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга; Комитет по транспорту