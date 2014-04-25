Петербурженка скончалась после избиения в заброшенном доме на Ветеранов

Ее избил неизвестный во время ссоры.

Петербурженка скончалась в больнице после избиения в заброшенном доме на проспекте Ветеранов. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию поступила 1 августа телефонограмма из больницы о том, что 22 июля из своей квартиры на 2-ой Комсомольской с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом черепа, ребер, была госпитализирована 43-летняя женщина. Она скончалась в больнице 31 июля.

Установлено, что 16 июля ночью в заброшенном доме 141 по проспекту Ветеранов (расселенный дом) во время ссоры, возникшей после совместного распития алкоголя, неизвестный избил женщину.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На прошлой неделе два брата из Азербайджана до полусмерти избили подростка в Рощино.

Фото: Piter.tv