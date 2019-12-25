Два брата из Азербайджана до полусмерти избили подростка в Рощино

Ученик 9 класса попал в тяжелом состоянии в реанимацию.

Вечером 26 июля в полицию поступила телефонограмма от диспетчера скорой помощи поселка Рощино. Стражам порядка рассказали о госпитализации ученика 9 класса с множественными травмами в тяжелом состоянии. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Установлено, что в этот день около 21 часа у дома №17 на Советской улице на школьника напали двое неизвестных и жестоко избили его. Пострадавшего госпитализировали с острым перитонитом, разрывом селезенки и политравмой. Его поместили сразу в реанимацию.

По подозрению в совершении преступления задержали двух братьев, уроженцев Азербайджана, 18 и 20 лет. Их доставили в следственный отдел и поместили в изолятор. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV