Петербурженка во время пьяной ссоры ударила ножом в плечо мужа

Мужчина находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

В Калининском районе Петербурженка ударила мужа ножом во время пьяного конфликта. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 6 ноября поздним вечером обратился 20-летний молодой человек. он сообщил, что в квартире дома по Северному проспекту мать ударила ножом отца.

Прибывшими полицейскими на месте была задержана 43-летняя петербурженка. По предварительной информации, во время конфликта, возникшего после совместного употребления алкоголя, она ударила ножом в плечо мужа.

Пострадавшего госпитализировали с открытой колото-резаной раной левого плеча, с полным пересечением плечевой артерии, частичным повреждением серединного нерва, артериальным кровотечением. Мужчина находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее охранника школы нашли мёртвым после метания ножа.

Фото: Piter.tv