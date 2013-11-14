Петербурженка во время пьяной ссоры ударила ножом в плечо мужа

В Калининском районе Петербурженка ударила мужа ножом во время пьяного конфликта. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию 6 ноября поздним вечером обратился 20-летний молодой человек. он сообщил, что в квартире дома по Северному проспекту мать ударила ножом отца.
Прибывшими полицейскими на месте была задержана 43-летняя петербурженка. По предварительной информации, во время конфликта, возникшего после совместного употребления алкоголя, она ударила ножом в плечо мужа.
Пострадавшего госпитализировали с открытой колото-резаной раной левого плеча, с полным пересечением плечевой артерии, частичным повреждением серединного нерва, артериальным кровотечением. Мужчина находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее охранника школы нашли мёртвым после метания ножа.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все