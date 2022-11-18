Охранника школы нашли мёртвым после метания ножа

Установлено, что мужчины выпивали в помещении охраны и кидали по очереди нож в деревянную доску.

В Московском районе Петербурга после неосторожного обращения с ножом погиб охранник одной из городских школ. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

В экстренные службы поздним вечером 31 октября обратился 55-лений охранник Ш. одной из школ Московского района. Он сообщил, что его сменщик по неосторожности ранил себя ножом. Прибывшими полицейскими на месте был обнаружен уже труп 41-летнего охранника М. с ножевым ранением правой голени.

Установлено, что мужчины выпивали в помещении охраны и кидали по очереди нож в деревянную доску. Когда Ш. бросил в очередной раз нож, он отскочил от доски и воткнулся в правую голень М., который от полученного ранения скончался до прибытия бригады скорой помощи.

Труп 41-летнего охранника направлен в морг для установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело по ст.109 ч.1 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

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