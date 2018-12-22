Нападавший пытался скрыться от полиции.

В Москве задержали охранника магазина за причинение тяжкого вреда здоровью покупателя. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

По данным следствия, инцидент произошел на Уральской улице. Предварительно установлено, что в помещении супермаркета между охранником и покупателем произошёл словесный конфликт, переросший в потасовку. В результате представитель службы безопасности нанес гражданину множественные удары руками и ногами. Пострадавшему удалось скрыться.

Несмотря на попытки скрыться, нападавшего задержала полиция в Астраханской области. Для проведения следственных действий он был доставлен в столицу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в МВД рассказали о "золотом часе" после передачи данных мошенникам.

Видео: ГУ МВД России по Москве