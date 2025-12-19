Охранник школы в Петербурге пригрозил ученикам расправой палкой

Инцидент с охранником и школьниками попал на видео в Петербурге.

В Санкт-Петербурге охранник одной из школ угрожал учащимся избиением с использованием палки с гвоздями, инцидент был зафиксирован на видео и опубликован в социальных сетях. Об этом сообщил телеграм-канал "Mash на Мойке".

Инцидент произошел в школе № 628 Санкт-Петербурга. На видеозаписи видно, как сотрудник охраны подходит к группе школьников, размахивает предметом, похожим на палку с гвоздями, и высказывает угрозы в адрес одного из подростков. Мужчина заявил, что применит силу, если услышит от детей еще одно слово.

По словам учащихся, запечатленных на видео, участниками конфликта стали семиклассники. Одноклассники утверждают, что эти школьники ранее неоднократно нарушали дисциплину и хулиганили. В администрации учебного заведения сообщили, что ранее за охранником не фиксировались случаи агрессивного поведения. Руководство школы заявило о начале внутренней проверки для установления всех обстоятельств произошедшего и оценки действий сотрудника охраны.

Информация о возможном обращении в правоохранительные органы на момент публикации не подтверждена.

Фото: Piter.TV