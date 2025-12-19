Курьер мошенников, забравший у пожилой женщины с Будапештской 1 млн рублей, отправлен в колонию

По легенде со счета пенсионерки якобы были переведены деньги на финансирование запрещенных организаций.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменили ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным надзорного ведомства, суд установил, что в марте прошлого года фигурант, выполняя роль курьера мошенников, забрал у 84-летней женщины с Будапештской улицы 1 млн рублей. По легенде со счета пенсионерки якобы были переведены деньги на финансирование запрещенных организаций. Потерпевшую убедили отдать сумму для "декларирования".

Виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, горожанке выплатят компенсацию.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить курьера мошенников, забравшего у мужчины 1 млн рублей.

Фото: Piter.TV