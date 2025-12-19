В Петербурге будут судить курьера мошенников, забравшего у мужчины 1 млн рублей

От лица представителей различных ведомств аферисты убедили потерпевшего передать сбережения на "безопасный" счет.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении курьера мошенников. Ему вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ, сообщили в надзорном ведомстве 27 января.

В августе прошлого года пенсионеру стали поступать звонки от аферистов. От лица представителей различных ведомств они убедили потерпевшего передать сбережения на "безопасный" счет. Мужчина встретился с фигурантом. После получения 1 млн рублей обвиняемый скрылся.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

