В Петербурге будут судить курьера мошенников, забравшего у мужчины 1 млн рублей
Сегодня, 11:27
От лица представителей различных ведомств аферисты убедили потерпевшего передать сбережения на "безопасный" счет.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении курьера мошенников. Ему вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ, сообщили в надзорном ведомстве 27 января. 

В августе прошлого года пенсионеру стали поступать звонки от аферистов. От лица представителей различных ведомств они убедили потерпевшего передать сбережения на "безопасный" счет. Мужчина встретился с фигурантом. После получения 1 млн рублей обвиняемый скрылся. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала "помощника" мошенников, обманувших пенсионерку из Ломоносова на 210 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

