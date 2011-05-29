Петербурженка у Дворцового моста частично ампутировала палец, зацепившись кольцом за ограждение

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД организовали сопровождение петербурженки, которая получила серьезную травму во время репетиции "Алых парусов". Об этом сообщил "Дорожный инспектор".
Девушка, стоявшая у Дворцового моста и наблюдавшая за репетицией, зацепилась за временное ограждение обручальным кольцом и серьезно повредила палец (частичная ампутация с обильной кровопотерей).
Инспекторами оперативно было организовано сопровождение пострадавшей до больницы.
Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор
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