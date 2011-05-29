В Петербурге состоялась генеральная репетиция "Алых парусов"

За время мероприятия бриг ”Россия” несколько раз прошел по обновленному маршруту.

Вечером четверга, 23 июня, в Северной столице прошла генеральная репетиция праздника "Алые паруса". На месте будущего торжества побывал корреспондент Piter.TV.

Подготовка к мероприятию началась в 20:10 - в это время развели Благовещенский мост, а уже через полчаса бриг "Россия" проехал мимо тысячи собравшихся по новому маршруту. Эффектное зрелище петербуржцы и гости города могли увидеть несколько раз.

Как и планировалось, второй раз Благовещенский мост был для прогона корабля в 1:25. Дворцовый задействовали в подготовке с 20:45 до 1:10. Там установили пиротехнику для зрелищного шоу.

На все время репетиции в Петербурге перекрыли Английскую набережную и ещё несколько улиц. В предстоящую ночь для съемок брига будет использовано около 40 видеокамер.

Ранее мы сообщили о том, что во время праздника "Алые паруса" перекроют движение для маломерных судов.

Фото: Piter.TV