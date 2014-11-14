Во время праздника "Алые паруса" перекроют движение для маломерных судов

Движение на Неве от Благовещенского моста до Троицкого моста, реке Малая Нева, от Биржевого моста до реки Нева и на всем протяжении Зимней канавки и Кронверкского пролива перекроют с 19:45 23 июня до 1:30 24 июня и с 20:00 24 июня до 3:00 25 июня.

Временно перекроют движение маломерных судов из-за праздника "Алые паруса". Об этом в четверг, 23 июня, рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Движение на Неве от Благовещенского моста до Троицкого моста, реке Малая Нева, от Биржевого моста до реки Нева и на всем протяжении Зимней канавки и Кронверкского пролива перекроют с 19:45 23 июня до 1:30 24 июня и с 20:00 24 июня до 3:00 25 июня.

С 20:00 24 июня до 3:00 25 июня перекроют движение от Троицкого моста до Литейного моста, на реке Большая Невка от Сампсониевского моста до реки Нева, на реке Малая Нева от Тучкова моста до Биржевого моста, на реке Фонтанка от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста.

Ранее петербургские реки и каналы подготовили к "Алым парусам".

Фото: Piter.tv

