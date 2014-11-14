Петербургские реки и каналы подготовили к "Алым парусам"

Всего собрали и вывезли на полигон 189 кубометров мусора и водной растительности.

В четверг, 23 июня, специалисты "Экостроя" провели уборку акватории Большой Невы на участке от Благовещенского до Литейного моста и всех прилегающих водотоков в центре Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Уборка прошла накануне праздника выпускников "Алые паруса". В акваториях собрали рассеянный мусор и наплавные загрязнения на реках и каналах в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах.

Кроме этого, скосили водную растительность специальной техникой, лодкой-косилкой. Всего собрали и вывезли на полигон 189 кубометров мусора и водной растительности.

Ранее в Петербург на каникулы приехали школьники из Мариуполя. Для выпускников 2022 года приготовили особый подарок – они приглашены на праздник выпускников "Алые Паруса".

Фото: Piter.tv

