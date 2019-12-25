Петербурженку подозревают в съемках порно с участием 9-летней дочери

Она осуществляла фотосъёмку порнографического характера.

Петербурженка подозревается в создании и распространении порнографии с участием своей несовершеннолетней дочери. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 11 марта поступила информация из СО по Красносельскому району ГСУ СК РФ о том, что в ходе процессуальной проверки установлено, что в неустановленный период времени, но не позднее 16:20 16 февраля 35-летняя петербурженка по месту жительства, а также в других неустановленных местах, с целью создания и распространения порнографических материалов осуществляла фотосъёмку своей 9-летней дочери.

Возбуждены уголовные дела по п. "а,в,г" ч. 2 ст. 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов), по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Ранее задержание спецназом девушек в российской порностудии попало на видео.

Фото: Piter.tv