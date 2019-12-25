В Турции загадочно исчезла петербурженка, оставив в отеле 12-летнего сына

Ребенок вернулся в Петербург в сопровождении гида, поиски Ирины Кисилевой продолжаются.

В турецком курортном городе Анталия разыскивают 41-летнюю жительницу Санкт-Петербурга Ирину Кисилеву, которая пропала 31 октября из отеля Royal Atlantis Spa & Resort. По информации 78.ru, женщина отдыхала вместе с 12-летним сыном, который уже вернулся в Россию под специальным сопровождением.

Согласно данным следствия, вечером 31 октября Кисилева сообщила сыну, что идет в магазин, взяла 5 долларов и ушла из отеля. Позже выяснилось, что она направилась на пляж с другим постояльцем гостиницы, с которым познакомилась накануне. Мужчина утверждает, что отошел поиграть в волейбол, а вернувшись, не обнаружил женщину. При этом он забрал её вещи в свой номер, а около 23:00 передал сумку на стойку ресепшена, пишет 78.ru.

Последним, кто видел петербурженку, стал сотрудник службы уборки пляжа — по его словам, около 19:00 она спала на шезлонге. Семья прибыла на отдых 26 октября, обратный вылет в Петербург был запланирован на 5 ноября. Мальчик уже вернулся в Северную столицу в сопровождении специального гида. По предварительной информации, встречать ребенка будут бабушка и дядя. Турецкие правоохранительные органы продолжают поисковые мероприятия, к расследованию подключено российское консульство.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге росгвардейцы оперативно нашли и вернули матери пропавшую двухлетнюю девочку.

Фото: Pxhere