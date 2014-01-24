В Петербурге росгвардейцы оперативно нашли и вернули матери пропавшую двухлетнюю девочку

Девочка убежала от мамы по возращении с прогулки.

В Красногвардейском районе Петербурга росгвардейцы оперативно разыскали и вернули родителям пропавшую двухлетнюю девочку. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Накануне в 21:45 всем дежурным нарядам поступила ориентировка с приметами разыскиваемой двухлетней девочки, которая пропала на территории муниципального округа Полюстрово. Возвращаясь домой после прогулки, ребенок не зашел вместе с матерью в парадную, а остался снаружи. Женщина отвлеклась и не сразу заметила это, а затем, выбежав на улицу, уже не обнаружила свою дочку и обратилась в правоохранительные органы.

Работая по "горячим" следам, сотрудники Росгвардии уже через 10 минут во дворе жилого дома на Муринской дороге обнаружили девочку неподалеку от ее дома и вернули матери.

Фото и видео: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти