Жительница Петербурга выбила глаз своему сожителю и получила "условку"

Потерпевший просил строго не наказывать, пояснив, что простил девушку.

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении девушки, которая выбила глаз своему сожителю в клубе. Ей вменяется п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом 13 июня рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

В феврале 2024 года фигурантка в ночном клубе "Фабрика" на Заневском проспекте в ходе возникшего конфликта с мужчиной, применяя стакан, нанесла ему не менее одного удара в область головы. Она попала в правый глаз, чем причинила потерпевшему травмы правой окологлазничной области и глазного яблока. Это привело к полной потере зрения на правый глаз.

Петербурженка вину признала, раскаялась. Потерпевший просил строго не наказывать, пояснив, что простил ее. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с таким же испытательным сроком.

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Фото: Piter.TV