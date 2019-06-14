Полицейские Московского района Петербурга задержали напавших на приезжего налетчиков

Общий ущерб составил 105 тыс. рублей.

Полицейские Московского района задержали двух налетчиков, напавших на гражданина одного из среднеазиатских государств. Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию с заявлением 10 июня обратился 26-летний приезжий. По словам потерпевшего, утром 25 мая двое неизвестных подкараулили его у дома 6к1 по Малой Бухарестской улице, угрожая ножом, затолкали в автомобиль Hyundai Solaris и вывезли в сторону Пулковских ворот, где отобрали iPhone 13 Pro, банковскую карту, заставили оформить кредит на 55 тыс. рублей. Сняв деньги, злоумышленники бросили мужчину. Общий ущерб составил 105 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Сотрудники уголовного розыска Московского района Петербурга 11 июня около дома 37 по Пулковскому шоссе по подозрению в совершении этого преступления задержали 20-летнего иностранца, а спустя несколько часов по этому же адресу – его ровесника-соотечественника. Оба не работают, проживают в соседних квартирах дома 83 на шоссе в Лаврики в Мурино.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Партизана Германа нетрезвый петербуржец ударил ножом случайного прохожего.

Фото: Piter.TV