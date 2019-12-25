Петербурженка отсудила 321 тыс рублей у производителя детской мебели

Поводом для судебного разбирательства стало полное игнорирование условий договора со стороны изготовителя.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в судебном порядке добилось выплаты штрафа в пользу местной жительницы со стороны ИП, который занимается производством детской мебели. Об этом рассказали в пресс-службе петербургского ведомства.

Поводом для формирования искового заявления предпринимателю стало невыполнение условий договора на изготовление детского мебельного гарнитура. Производитель получил от потребителя аванс в размере 102 тыс рублей и перестал выходить на связь. В досудебном порядке претензии истца были отклонены, после чего иск был отправлен уже со стороны Роспотребнадзора в Красногвардейский районный суд.

Исковые требования Управления в интересах потребителя к ИП Михайловой В.В. решением судьи удовлетворены частично. Суд обязал ответчика выплатить потребителю денежные средства, уплаченные по договору в размере 102 000 рублей, неустойку в размере 102 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 107 000 рублей, всего 321 000 рублей. Роспотребнадзор Санкт-Петербурга

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