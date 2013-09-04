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1,8 тысячи новых зараженных ВИЧ-инфекцией выявили в 2024 году в Петербурге
Сегодня, 16:24
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1,8 тысячи новых зараженных ВИЧ-инфекцией выявили в 2024 году в Петербурге

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Санитарные врачи напомнили, что ВИЧ поражает иммунную систему организма.

В Санкт-Петербурге в период с января по октябрь 2024 года было зарегистрировано 1815 новых случаев ВИЧ-инфекции. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора в связи с Всемирным днём борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.

Среди заболевших — восемь детей в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости среди детей снизился на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Роспотребнадзор напоминает о мерах профилактики ВИЧ-инфекции: избегайте случайных половых связей, используйте презервативы, а также соблюдайте меры предосторожности при проведении процедур, связанных с повреждением кожных покровов (маникюр, пирсинг, татуировки).

До 6 декабря работает горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции: 8 (800) 555-49-43.

Ранее Piter.TV сообщал, что на данный момент около 85% новых случаев заражения происходят вследствие незащищённых половых контактов.

Фото: Piter.TV

Теги: борьба с вич и спид, вич, здравоохранение, спид
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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