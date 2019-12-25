Петербурженка обвинила сожителя в изнасиловании дочери в 2015 году

На тот момент девочке было 10 лет.

Петербурженка обвинила сожителя в изнасиловании ее несовершеннолетней дочери. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Петербурженка заявила, что ее 41-летний сожитель в октябре 2015 года в квартире дома по Октябрьской набережной изнасиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери 2005 года рождения.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Задержанного в 2020 году мужчину изобличили в сексуальных преступлениях в отношении трех школьниц.

Фото: Piter.tv