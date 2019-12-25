Суд подтвердил, что петербуржец жил в Ленинграде в первые дни блокады

Архивы раскрыли правду о жизни в осаждённом Ленинграде.

Пушкинский районный суд Петербурга установил юридический факт проживания Бориса Лебедева в Ленинграде в период с 8 по 15 сентября 1941 года. Это решение необходимо мужчине для оформления знака "Житель блокадного Ленинграда".

В качестве доказательств были представлены архивные документы: записи в домовых книгах, сведения о рождении и данные о семье Лебедева. Они подтвердили, что Борис жил с родителями в Пушкине, а его мать в 1941 году работала в Ленинграде. Суд изучил материалы и признал факт проживания установленным.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Теперь подтверждённый судом период позволит Лебедеву обратиться за получением знака, который даёт право на льготы и меры социальной поддержки.

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Фото: Piter.TV