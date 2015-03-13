Петербуржец задержан за ложное сообщение об угрозе магазину

ходе проверки информация об опасности не подтвердилась.

Полиция задержала 48-летнего неработающего жителя Фрунзенского района, подозреваемого в заведомо ложном сообщении об угрозе магазину.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,28 февраля в полицию Фрунзенского района поступил звонок от мужчины, проживающего в доме № 19 по улице Олеко Дундича. Он сообщил о существующей угрозе магазину в доме № 32 по Купчинской улице, утверждая, что накануне его там избили.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали звонившего возле указанного магазина и доставили его в отдел. В ходе проверки информация об опасности не подтвердилась.

В отношении задержанного составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), он помещён в спецприёмник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV