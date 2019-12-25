Полиция задержала петербуржца за фиктивную постановку мигрантов на учет

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Сотрудники Центра "Э" установили личность петербуржца, который за деньги поставил на фиктивный учет четырех мигрантов из Средней Азии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 18 марта.

Злоумышленник использовал подложные документы и получал за свою деятельность денежное вознаграждение. По данному факту возбуждены уголовные дела по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина". Полиция устанавливает иные эпизоды противоправной деятельности 45-летнего мужчины. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержали мигранта, разыскиваемого на родине за жестокие разборки. Вместе с подельниками гражданин иностранного государства жестоко избил битами владельца продуктового магазина.

Фото: Piter.TV