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Полиция задержала петербуржца за фиктивную постановку мигрантов на учет
Сегодня, 11:55
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nadezhda_sib

Полиция задержала петербуржца за фиктивную постановку мигрантов на учет

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Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Сотрудники Центра "Э" установили личность петербуржца, который за деньги поставил на фиктивный учет четырех мигрантов из Средней Азии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 18 марта.

Злоумышленник использовал подложные документы и получал за свою деятельность денежное вознаграждение. По данному факту возбуждены уголовные дела по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина". Полиция устанавливает иные эпизоды противоправной деятельности 45-летнего мужчины. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержали мигранта, разыскиваемого на родине за жестокие разборки. Вместе с подельниками гражданин иностранного государства жестоко избил битами владельца продуктового магазина.

Фото: Piter.TV

Теги: мигранты, миграционный учет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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