В Петербурге задержали мигранта, разыскиваемого на родине за жестокие разборки

Мужчина с подельниками избил продавца битами.

В минувшую среду, 17 марта, полиция и бойцы Росгвардии задержали в квартире дома №78 по улице Маршала Казакова уроженца среднеазиатского государства. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, 25-летнего мужчину несколько месяцев разыскивали правоохранители родной страны.

Известно, что на родине мужчина с несколькими подельниками жестоко избил битами владельца продуктового магазина. Всех участников, кроме одного, задержали практически сразу – оставшийся умудрился сбежать от правоохранителей и угрозы ареста и перебраться в Петербург. Здесь мигрант подрабатывал на стройках, выполнял монтажные работы.

Иностранца доставили в полицию, инициатора розыска уведомили о задержании. Вскоре злоумышленника экстрадируют на родину.

Ранее мы рассказывали, что шестилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа на Мебельной улице.

Видео: пресс-служба ГУ МВД