Петербуржца задержали за то, что он трогал половые органы и грудь несовершеннолетней

Он был изобличен и дал признательные показания в вышеуказанном преступлении.

В ходе материалов проверки от 10 февраля 2021 года, в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В ходе материалов проверки от 10 февраля, Следственный комитет по Ленобласти установил, что в период с 4 июня по 17 июля 2019 года А. 1973 года рождения совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней 2005 года рождения, проживающей в Ломоносовском районе. Он в социальной сети "ВКонтакте" вел с ней циничные разговоры на сексуальные темы, а также неоднократно предлагал вступить с ним в половой акт, обсуждал способ совершения полового сношения, а также иные вопросы интимного характера. По данному факту 5 марта было возбуждено уголовное дело.

Также в период времени с 1 апреля по 25 апреля 2019 А. совершил развратные действия в отношении этой несовершеннолетней. Он трогал ее половые органы, грудь и предлагал совершить половой акт.

По данному факту 23 марта возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 135 УК РФ. Подозреваемого задержали 23 марта в 6:20 у станции метро "Дунайская". А. был изобличен и дал признательные показания в вышеуказанном преступлении.

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Фото: Piter.tv