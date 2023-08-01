Суд Петербурга разобрался с делом о напавшей на другую собаку собаке

Петербургский суд разбирается в деле о напавшей на другую собаку собаке. На хозяина и питомца часто жаловались жители одного из петербургских дворов.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск петербурженки к мужчине о возмещении ущерба, компенсации морального вреда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным следствия, летом прошлого года супруг заявительницы выгуливал их собаку, а в это время собака ответчика также гуляла, но без поводка. В итоге собака ответчика напала на собаку истца.

В итоге потерпевшей собаке потребовалось лечение. Также отмечается, что на собаку ответчика неоднократно поступали жалобы местных жителей. Даже после произошедшего хозяин напавшей собаки решил не привязывать ее к поводку и не надевать намордник.

Суд взыскал с мужчины в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 10 000 рублей, расходы по оплате доверенности в размере 1 950 рублей, по отправке досудебной претензии в размере 118 рублей 15 копеек, по оплате государственной пошлины в размере 400 рублей.

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Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга