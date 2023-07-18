Собака покусала полуторогодовалую девочку в Мурино

Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У неё были диагностированы раны переносицы и подбородка.

В Мурино собака без намордника набросилась на полуторогодовалую девочку в коляске. Ребёнок получил повреждения лица, а хозяйка агрессивного животного не смогла объясниться с родителями из-за проблем с речью. Подробности о происшествии приводит издание spb.aif.ru.

Нападение собаки произошло в субботу, 15 июля, во дворе одного из домов по Воронцовскому бульвару. Женщина гуляла с дочкой в детской коляске у подъезда, а неподалёку другая местная жительница выгуливала пса на поводке, но без намордника: животное внезапно сорвалось с привязи и напало на ребёнка, впившись в лицо. Родители ребёнка и свидетели произошедшего быстро обработали раны и вызвали девочке скорую помощь.

У ребёнка полностью было изуродовано лицо! Это потом на всю жизнь на лице может остаться! У самой хозяйки проблемы с речью, она вроде бы инвалид. собеседница spb.aif.ru

Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У неё были диагностированы раны переносицы и подбородка. Медики поставили маленькой пострадавшей прививку от бешенства и отпустили домой после осмотра.

ПО данным пресс-службы СК РФ, инцидентом заинтересовался председатель ведомства Александр Бастрыкин. Следователям 47-ого региона поручено провести расследование и предоставить доклад о происшествии.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Петербурга поставила на контроль дело о нападении собаки на ребенка в Зеленогорске.

Видео: Telegram / SPB TOP NEWS