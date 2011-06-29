Прокуратура Петербурга поставила на контроле дело о нападении собаки на ребенка в Зеленогорске

Петербургская прокуратура занялась делом о нападении собаки на ребенка. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденно по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), по факту травмирования малолетнего ребенка в результате нападения собаки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в среду, 12 июля, хозяин гулял с собакой породы бурбуль на территории садового дома в Зеленогорске. Он отпустил животное без специальных средств гулять самовольно, в результате этого собака напала на ребенка, повалив его и покусав.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Зеленогорске собака укусила 9-летнего мальчика за лицо

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