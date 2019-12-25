В Зеленогорске собака укусила 9-летнего мальчика за лицо

В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали.

В Курортном районе Петербурга чужая собака покусала 9-летнего мальчика, ему понадобилась помощь медиков. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 12 июля на Горной улице в Зеленогорске мальчика за лицо и шею покусала чужая собака. Врачи диагностировали у ребёнка укушенные раны левой околоушной подчелюстной, подбородочной областей.

В состоянии средней степени тяжести мальчика госпитализировали. Проводится проверка.

Несколько дней назад в Парголово пенсионерку около мусорных баков укусила собака.

Фото: Piter.tv