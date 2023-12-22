Петербуржец притворялся полицейским и бесплатно пользовался услугами проституток

Позднее 30-летний мужчина сам пришел в МВД с повинной.

Петербуржец подделал документы и представлялся полицейским, чтобы бесплатно пользоваться услугами девушек легкого поведения. Позднее 30-летний мужчина сам пришел в МВД с повинной, стало известно Piter.tv.

По словам мужчины, в декабре 2023 года он изготовил обложку удостоверения сотрудника полиции, вклеил своё фото. В декабре у него не было денег, но ему хотелось интимных отношений. На сайте знакомств 18+ он нашёл девушку, которая оказывает услуги сексуального характера и договорился с ней о встрече. Когда девушка приехала и села к нему в машину, петербуржец предъявил ей удостоверение, представился сотрудником полиции и сказал, что, если она не хочет быть арестована за занятие проституцией, то ей надо заплатить. Девушка сказала, что у неё нет денег, она отдала золотые серьги и предложила "расплатиться натурой". Мужчина согласился, и она оказала ему оральные услуги.

Также 23 января 2024 года мужчина по аналогичной схеме договорился с другой девушкой. Она также предложила ему заняться сексом, чтобы не быть арестованной за занятие проституцией.

Проводится проверка по данному сообщению.

Ранее мы рассказывали, как в Петербурге 17-летнюю заставил заниматься проституцией её виртуальный знакомый.

Фото: Piter.tv